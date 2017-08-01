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В выходные курских водителей проверят на трезвость

Сегодня, 08:16
В выходные курских водителей проверят на трезвость
В выходные курских водителей проверят на трезвость. Этим займутся сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД. Они напоминают, что управление автомобилем  под градусом чревато трагическими последствиями. К тому же обеспечивает водителю поездки на общественном транспорте или на пассажирском сидении от полутора до двух лет и бьёт по карману. Штраф за данное нарушение по-прежнему составляет 30 тысяч рублей. Если автомобилист «попался» впервые. За повторное нарушение можно лишиться свободы на 2 года и на три года – прав. 

 

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