Курянин получил грант «Территории смыслов»

Курянин Григорий Грищенко получил грант в 100 тысяч рублей на форуме «Территории смыслов на Клязьме». Смена молодых парламентариев и политических лидеров стартовала во Владимирской области 29 июля и завершилась 4 августа. Курский край в ней представляли 14 активистов. И только одному из них улыбнулась удача. Счастливчик - студент Курского колледжа культуры Григорий Грищенко. Он выиграл грант на дальнейшее развитие и продвижение проекта «Зона газона», главная цель которого - проведение образовательных пикников среди городской молодежи. Собираясь вместе, ребята делятся опытом, знаниями и умениями. «Зона газона» уже работает. Пикники устраивают в парках и скверах Курска.