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Курянин получил грант «Территории смыслов»

Сегодня, 11:49
Курянин получил грант «Территории смыслов»
Курянин Григорий Грищенко получил грант в 100 тысяч рублей на форуме «Территории смыслов на Клязьме». Смена молодых парламентариев и политических лидеров стартовала во Владимирской области  29 июля и завершилась 4 августа. Курский край в ней представляли 14 активистов. И только одному из них улыбнулась удача. Счастливчик - студент Курского колледжа культуры Григорий Грищенко. Он выиграл грант на дальнейшее развитие и продвижение проекта «Зона газона», главная цель которого - проведение образовательных пикников среди городской молодежи. Собираясь вместе, ребята  делятся опытом, знаниями и умениями. «Зона газона» уже работает. Пикники устраивают в парках и скверах Курска.

 

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