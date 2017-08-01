Авангард сыграл вничью с Балтикой в домашнем матче
Сегодня, 19:16
Авангард сегодня в рамках 6-го тура Футбольной национальной лиги принимал лидера турнирной таблицы – калининградскую Балтику. Встреча завершилась вничью 1:1. На 26 минуте огорчил курян полузащитник калининградского клуба Алишер Джалилов. Авангардовцы ответили голом Дениса Синяева на 64-й минуте. Ничья прибавила курянам один турнирный балл. С 6-ю очками команда Соловьиного края занимает 15-е место в таблице ФНЛ. Следующая игра подопечным Игоря Беляева предстоит на выезде уже в среду, 9 июля. Авангард отправится в Московскую область, на этот раз соперниками станут Химки.