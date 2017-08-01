поиск по сайту
 

19 тысяч курян сдали нормы ГТО

Сегодня, 08:46
19 тысяч курян сдали нормы ГТО
В Курске обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, в частности сдачу ГТО.  Во времена Советского Союза комплекс ГТО просуществовал 60 лет. С 2014 года по инициативе Президента России Владимира Путина это движение возрождается. В Курске за 2014-2015 учебный год 10 тыс. школьников и 2 тыс. студентов вузов прошли тестовые испытания ГТО. В 2015-2016 учебном году из 595 одиннадцатиклассников и 180 девятиклассников, принявших участие в сдаче нормативов, 116 показали результат, соответствующий золотому знаку отличия, 7 человек -  серебряному, 6 получили бронзовый значок  ГТО. В этом году в рамках комплекса «Готов к труду и обороне» началось тестирование физических возможностей всего населения страны в возрасте от 6 до 70 лет и старше. За первое полугодие в городском Центре тестирования в сдаче нормативов приняли участие  1000 школьников. Всего же с 2014 года нормы ГТО сдали 19 тыс. курян.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама