19 тысяч курян сдали нормы ГТО

В Курске обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, в частности сдачу ГТО. Во времена Советского Союза комплекс ГТО просуществовал 60 лет. С 2014 года по инициативе Президента России Владимира Путина это движение возрождается. В Курске за 2014-2015 учебный год 10 тыс. школьников и 2 тыс. студентов вузов прошли тестовые испытания ГТО. В 2015-2016 учебном году из 595 одиннадцатиклассников и 180 девятиклассников, принявших участие в сдаче нормативов, 116 показали результат, соответствующий золотому знаку отличия, 7 человек - серебряному, 6 получили бронзовый значок ГТО. В этом году в рамках комплекса «Готов к труду и обороне» началось тестирование физических возможностей всего населения страны в возрасте от 6 до 70 лет и старше. За первое полугодие в городском Центре тестирования в сдаче нормативов приняли участие 1000 школьников. Всего же с 2014 года нормы ГТО сдали 19 тыс. курян.