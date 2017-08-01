В Курской области обнаружили целый арсенал боеприпасов
Сегодня, 10:07
Великая Отечественная война уже давно закончилась, но находки тех страшных лет всё ещё попадаются курянам. Одну из них обнаружили в субботу, 5 августа в селе Ольховатка Поныровского района. Летом 1943 года там шли ожесточенные бои на Северном фасе Курской дуги. Тревожный звонок об обнаружении большой партии боеприпасов поступил на телефон «Службы спасения — 112». На место опасной находки незамедлительно отправилась группа спецработ аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, саперы изъяли 169 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: 12 минометных мин и 125 артиллерийских снарядов разного калибра, а также 32 взрывателя. Всё это заняло целый кузов грузовика. Боеприпасы для уничтожения вывезли на полигон «Постоялые дворы» под Курском.