В Воронеже снижен тариф на безналичную оплату проезда в троллейбусах

07 августа 2017 года, г. Воронеж. С 5 августа 2017 года в Воронеже действует сниженный тариф на безналичную оплату в троллейбусах. В отличие от оплаты наличными, стоимость проезда по карте составляет 15 руб. вместо 17 руб.

Напомним, проект электронной оплаты совместно с муниципалитетом реализует ПАО Сбербанк и платежная система Mastercard с февраля текущего года. За прошедшее время терминалами был оборудован весь троллейбусный парк Воронежа. Более 75 тысяч человек уже воспользовались картами, чтобы оплатить проезд. При этом наблюдается постоянный рост числа пассажиров, предпочитающих оплачивать проезд по карте.

- В среднем ежемесячное увеличение составляет 10%, - отметил директор Управления торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Сергей Троценко, - безусловно, многие заметили, что стоимость проезда по карте дешевле на два рубля. Но я думаю, что рост связан не только с этим, но и с общими мировыми тенденциями использования электронных средств оплаты.

Технологии PayPass/PayWave, а с недавнего времени мобильные платежные сервисы ApplePay, SamsungPay и AndroidPay становятся все более популярными среди воронежцев. В результате проведенных переговоров между Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк и администрацией городского округа г. Воронеж была достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества по проекту «Безналичная жизнь на транспорте». Сегодня, 11:12 К списку новостей