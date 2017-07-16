В Курской области «БМВ» опрокинулся в кювет, двое погибли
Сегодня, 11:01
В ночь с субботы на воскресенье в Курской области произошла авария, в которой погибли два человека. ДТП случилось в Мантуровском районе на 41-м километре автодороги «Лукьяновка - Тим» приблизительно в 3 часа 10 минут. 25-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Управлявший автомобилем молодой человек от полученных травм погиб на месте. Двоих его пострадавших пассажиров госпитализировали. Но через несколько часов один из них, мужчина 1991 года рождения, скончался.