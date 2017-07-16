поиск по сайту
 

В Курской области «БМВ» опрокинулся в кювет, двое погибли

Сегодня, 11:01
В Курской области «БМВ» опрокинулся в кювет, двое погибли
В ночь с субботы на воскресенье в Курской области произошла авария, в которой погибли два человека.  ДТП случилось в Мантуровском районе на 41-м километре автодороги «Лукьяновка - Тим» приблизительно в 3 часа 10 минут. 25-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Управлявший автомобилем молодой человек от полученных травм погиб на месте. Двоих его пострадавших пассажиров госпитализировали. Но через несколько часов один из них, мужчина 1991 года рождения, скончался.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама