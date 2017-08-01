Сегодня вечером куряне смогут увидеть «кровавую» Луну

Сегодня вечером жители центральной европейской части России, включая Курскую область, смогут наблюдать за частичным лунным затмением. В момент, когда Земля отбросит тень на свой естественный спутник, он приобретет красноватый оттенок – отсюда и название явления «кровавая» луна. Убедиться в этом куряне смогут, если позволит погода. Ведь синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождём. Необычное явление будет продолжаться почти два часа: с 20.24 по 22.19 по московскому времени. Максимальная фаза затмения произойдет в 21.20. К тому времени уже будет совсем темно. Наблюдать за необычным явлением можно и невооруженным глазом, но лучше, конечно, через телескоп или другую мощную оптику. «Сообщество Астрономии в Курске» приглашает всех желающих полюбоваться редким астрономическим явлением в телескоп. Оборудование для наблюдений будет установлено на Триумфальной арке. «Сообщество Астрономии в Курске» будет ждать курян по адресу проспект Победы, 22. Встреча начнется в 20.00. Уточняется, что мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях. А вот с астрологической точки зрения в это время закладывается фундамент на ближайшие 18 с половиной лет. Поэтому часто в этот период влюблённые планируют свадьбы, если хотят прожить со своей второй половинкой такой срок.