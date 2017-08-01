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Губернатор посетил лагерь «Комсорг»

Вчера, 19:31
Губернатор посетил лагерь «Комсорг»
Сегодня Александр Михайлов встретился со школьниками в лагере «Комсорг». В разговоре «На серьезные темы» губернатор ответил на недетские вопросы будущих молодежных лидеров. В «Комсорге» собрались будущие политики, менеджеры, бизнесмены, дизайнеры, волонтеры. Школа молодежных лидеров - это 250 талантливых и активных ребят Курска и области. Все они - члены более чем десятка клубов и объединений. Адресовать вопрос губернатору мог любой желающий. Вместе с главой региона подростки обсудили, можно ли бороться с интернет -зависимостью и какие проекты сегодня реализуют в сфере молодежной политики. Организатором лагеря «Комсорг» является Курская региональная детско-молодежная общественная организация «Школа молодежных лидеров». В текущем году летняя профильная смена направлена на профилактику участия молодежи в экстремистской деятельности, историко-патриотическое воспитание, развитие добровольческой деятельности, приобщение к основам избирательного права, эстетическое развитие, здоровый образ жизни, коммуникативный рост и межличностное взаимодействие участников смены.

 

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