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В Курской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону

Вчера, 19:34
В Курской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону
На данный момент готовность коммунального хозяйства оценивается на 70%. - Необходимые работы начаты сразу после завершения предыдущего сезона. И сейчас в городах и районах проводятся проверки объектов водо-, энерго-, теплоснабжения, жилфонда, начата замена ветхих участков сетей, делаются необходимые запасы топлива и других материально-технических ресурсов, - рассказала председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко. Учреждения здравоохранения закупают дизель -генераторы, уже обеспечено примерно 90% больниц. Всего из бюджетов всех уровней на ремонтно-восстановительные работы и прочие расходы будет потрачено почти 1,5 миллирада рублей.

 

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