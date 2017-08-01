В Курской области продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону
Вчера, 19:34
На данный момент готовность коммунального хозяйства оценивается на 70%. - Необходимые работы начаты сразу после завершения предыдущего сезона. И сейчас в городах и районах проводятся проверки объектов водо-, энерго-, теплоснабжения, жилфонда, начата замена ветхих участков сетей, делаются необходимые запасы топлива и других материально-технических ресурсов, - рассказала председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко. Учреждения здравоохранения закупают дизель -генераторы, уже обеспечено примерно 90% больниц. Всего из бюджетов всех уровней на ремонтно-восстановительные работы и прочие расходы будет потрачено почти 1,5 миллирада рублей.