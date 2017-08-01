В Курске прошла первая ярмарка мёда-2017

Лавки торговцев развернулись у торгового центра на улице Энгельса в Курске. 60 пасечников со всей области приехали в Курск на ярмарку «Курский мёд -2017». Помимо главного продукта на прилавках можно было увидеть прополис, воск, пыльцу, и приобрести всё это счастье напрямую у производителей. Литр мёда стоил от 230 рублей. А далее цена варьировалась в зависимости от продукта, из которого этот мёд готовили пчёлы. В частности, на ярмарке был представлен мёд на разнотравье, липовый, гречишный и другие. Стоит отметить, что товар всех участников ярмарки проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Следующая медовая ярмарка пройдёт 19 и 20 августа на той же площадке.