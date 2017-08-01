В Курске в Железнодорожном округе отключат горячее водоснабжение до 13 августа

Об этом сообщает филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация». Причиной такого решения стали испытания тепловых сетей, работающих от котельной 113-го квартала. - Для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону и проверить, насколько качественно были проведены ремонтные работы ранее, а также чтобы выявить проблемные участки необходимы повторные опрессовки, - заявляет управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин. Без горячей воды останутся жители улиц Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьской, Театральной, Интернациональной, Бутко, Западного парка и 2-й Новосёловки. Более подробную информацию об отключении можно узнать по телефонам 39-48-68, 58-01-84.