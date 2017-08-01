Курянин получил два года колонии за распространение детской порнографии в Интернете

29-летней курянин получил два года колонии общего режима за распространение и публичную демонстрацию материалов с порнографическим изображением в сети Интернет. Мужчину признали виновным в целом ряде криминальных эпизодов, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Как установило следствие, житель Курска, находясь у себя дома, с личного компьютера распространил в Интернете видеозаписи порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, на открытой для свободного просмотра странице одной из социальных сетей. Собранных Сеймским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора - два года колонии общего режима.