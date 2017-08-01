поиск по сайту
 

Курянин получил два года колонии за распространение детской порнографии в Интернете

Сегодня, 09:21
Курянин получил два года колонии за распространение детской порнографии в Интернете
29-летней курянин получил два года колонии общего режима за распространение и публичную демонстрацию материалов с порнографическим изображением в сети Интернет. Мужчину признали виновным в целом ряде криминальных эпизодов, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса. Как установило следствие, житель Курска, находясь у себя дома, с личного компьютера распространил в Интернете видеозаписи порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, на открытой для свободного просмотра странице одной из социальных сетей. Собранных Сеймским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора - два года колонии общего режима.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама