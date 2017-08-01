В Курской области усилили контроль за сибирской язвой
Сегодня, 09:45
В связи с обнаружением в соседней Сумской области Украины животных, больных сибирской язвой, в Курской области усилили контроль за ввозом всех видов продуктов через пункты пропуска. Это касается, как грузового транспорта, так и ручной клади и багажа физических лиц. Об этом сообщили на заседании специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области, которое провел заместитель губернатора Алексей Золотарев. В адрес глав муниципальных образований направлены письма, в которых даны указания по принятию оперативных мер по недопущению заболевания сибирской язвой на подведомственных территориях, рассказал начальник регионального управления ветеринарии Сергей Турнаев. Помимо этого, проводится вакцинация животных. За полгода вакцинировано уже около 92 тысяч голов крупного рогатого скота, более семи тысяч лошадей и почти 65 тысяч голов мелкого рогатого скота. Усилен контроль за работой лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, мясокомбинатах и убойных пунктах. Также организуются рейды по выявлению санкционной продукции в местах несанкционированной торговли. Члены комиссии также обсудили мероприятия, направленные на недопущение распространения очагов африканской чумы свиней. На сегодня на промышленных свиноводческих объектах региона содержится более 1 млн. 615 тыс. свиней.Специалистами управления ветеринарии Курской области и Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям осуществляется контроль по обеспечению режима биологической защиты на промышленных комплексах и свиноводческих фермах. На всех свиноводческих предприятиях соблюдается режим «закрытого типа». Государственными ветеринарными инспекторами управления ветеринарии уделяется особое внимание обследованию личных подсобных хозяйств граждан, занимающихся содержанием и разведением свиней по соблюдению ветеринарно-санитарных правил. Кроме того, на территории Курской области в двух районах на границе с Воронежской и Орловской областями функционируют ветеринарно-санитарные посты, где проводится дезинфекция и осмотр автотранспорта. В пункте перехода на государственной границе с Украиной оборудован дезинфекционный барьер для автотранспорта.