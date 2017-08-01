Курские аграрии намолотили 2,5 млн. тонн зерна

Намолот зерновых в Курской области составил 2,5 миллиона тонн. Такие данные приводит пресс-служба областной администрации на 7 августа. Обмолочено 64 процента площадей зерновых культур при средней урожайности 50 центнеров с гектара. В 15 районах области хлеборобы уже намолотили более 100 тысяч тонн зерна. В числе лидеров – Горшеченский район. Здесь собрали более 134 тысяч тонн. Подтянулись и ранее отстающие районы. В Черемисиновском уже обмолочено 57 процентов зерновых площадей. Это один из 15 районов, где собрано свыше 100 тыс. тонн зерна, урожайность – 58 центнеров с гектара. На очереди Железногорский, Поныровский и Октябрьский районы. Там пока самая низкая урожайность, да и намолот незначительный.



