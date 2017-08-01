поиск по сайту
 

Курские аграрии намолотили 2,5 млн. тонн зерна

Сегодня, 11:02
Курские аграрии намолотили 2,5 млн. тонн зерна
Намолот зерновых в Курской области составил 2,5 миллиона тонн. Такие данные приводит пресс-служба областной администрации на 7 августа. Обмолочено 64 процента площадей зерновых культур при средней урожайности 50 центнеров с гектара. В 15 районах области хлеборобы уже намолотили более 100 тысяч тонн зерна. В числе лидеров – Горшеченский район. Здесь собрали более 134 тысяч тонн. Подтянулись и ранее отстающие районы. В Черемисиновском уже обмолочено 57 процентов зерновых площадей. Это один из 15 районов, где собрано свыше 100 тыс. тонн зерна, урожайность – 58 центнеров с гектара. На очереди Железногорский, Поныровский и Октябрьский районы. Там пока самая низкая урожайность, да и намолот незначительный. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама