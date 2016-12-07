Вкладчики банка «Югра» требуют остановить бесчинства ЦБ

Вкладчики банка «Югра» и других банков, обанкроченных Центробанком объединяются для борьбы с произволом Центробанка и АСВ, сообщаеттелеканал ЦАРЬГРАД.

15 августа граждане, пострадавшие от махинаций АСВ, соберутся в Москве на митинге. Они намерены привлечь внимание властей к беспределу, который творит АСВ и бездействию регулятора. Зачистка банковского сектора, по заявлению активистов, приводит к тому, что люди теряют последние деньги, а вместе с ними - надежды на благополучное будущее.

«Мы хотим встать на защиту 28 500 граждан, вкладчиков "Югры", которые оказались "превышенцами", а также предпринимателей, оставшихся сегодня фактически без средств к существованию», - объясняют активисты в своем официальном обращении.