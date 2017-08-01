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Полиция разыскивает преступника, совершившего тяжкое преступление

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Полиция разыскивает преступника, совершившего тяжкое преступление
Полиция разыскивает преступника, совершившего тяжкое преступление. По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, это произошло в пятницу, 4 августа  в период  с 17-30 до 19.00 на автодороге Льгов – Конышевка. Около поселка Шерекинский, недалеко от автобусной остановки неустановленный пока мужчина средних лет в безлюдном месте на обочине трассы напал на молодую девушку. Курянка возвращалась с пробежки. Преступник затащил её в лесопосадку, там избил, а потом изнасиловал. Отмечается, что девушка оказала сопротивление, не исключено, что на лице преступника остались царапины от ногтей. Известны приметы насильника: на вид 28-35 лет, смуглая кожа, спортивного телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в серую футболку, штаны болотного цвета. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и обращается к гражданам, ставшими случайными свидетелями этого преступления, а также к водителям, проезжающим в это время по дороге, имеющим видеорегистраторы, с просьбой связаться с полицией по телефону 02, с мобильного 102 или номеру  8-908-125-30-72. Конфиденциальность гарантируется, рассматривается вопрос о вознаграждении.

 

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