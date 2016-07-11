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Пожилая курянка обокрала фотографа

Сегодня, 13:32
Пожилая курянка обокрала фотографа
В полицию обратился 34-летний курянин. Он сообщил, что из его фотоателье украли всю дневную выручку. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина на несколько минут вышел из помещения, прикрыв жалюзи, но оставив открытой дверь. За это время и были похищены деньги. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре. Подозреваемой оказалась 55-летняя женщина. С помощью видео удалось составить ориентировку. Курянка уже во всем призналась. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

 

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