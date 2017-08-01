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В Курске будет закрыто движение на участках двух улиц

Вчера, 19:30
В Курске будет закрыто движение на участках двух улиц
В Курске перекроют движение на двух центральных улицах до 30 августа.
Такое решение было принято в связи с необходимостью ремонта теплотрасс, располагающихся в центре города.  По информации пресс-службы городской Администрации, с 9 августа будет закрыто движение по улице Серафима Саровского (от перекрёстка с Володарского до улицы Горького). Кроме того до 30 августа продлятся работы специалистов на Золотой улице. Напомним, движение там должно было открыться 7 августа, но ООО «Курскэнергоспецремонт» подали ходатайство о продлении работ.

 

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