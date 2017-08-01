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Курский дуб претендует на звание «Европейское дерево года»

Вчера, 19:31
Курский дуб претендует на звание «Европейское дерево года»
В 2018 году Россия впервые примет участие в конкурсе «Европейское дерево года». Представить нашу страну может 237-летний черешчатый дуб, растущий в Рыльском районе Курской области на территории дворцово-паркового ансамбля санатория «Марьино», бывшей усадьбе князя Ивана Барятинского. Высота дерева составляет 30 метров, диаметр ствола — 1,76 м. Является памятником живой природы всероссийского значения. Экспертная комиссия выбрала для голосования 12 деревьев — памятников живой природы всероссийского значения. В их число вошел и дуб, растущий под Курском, он имеет порядковый номер №180.

 

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