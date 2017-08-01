Водителя лишили прав на 20 лет и за 12 пьяных поездок могут отправить в колонию

Прокуратура Курского района направила в суд уголовное дело 35-летнего водителя, который 11 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медосвидетельствования. 16 апреля житель Курска попался в 12-й раз. Он управлял автомобилем БМВ-Х5, который сотрудники УГИБДД остановили в деревне 1-я Моква пригородного Курского района для проверки документов. При общении с водителем инспекторы ДПС заметили признаки опьянения, предложили пройти освидетельствование. Процедура установила наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,96 мг/л. В связи с этим в отношении него был составлен административный материал, который направили мировому судье для привлечения к административной ответственности. Однако при взаимодействии прокуратуры и суда Курского района было установлено, что этот водитель уже в 12-й раз нарушил ПДД, управляя автомобилем в состоянии опьянения и отказываясь от прохождения медосвидетельствования. Ранее курянина суд лишил права управлять транспортными средствами по совокупности нарушений на общий срок 20 лет.