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В Курске в ДТП пострадал водитель мопеда

Вчера, 19:34
В Курске в ДТП пострадал водитель мопеда
По данным областной госавтоинспекции, авария произошла накануне утром. Водитель "Форда Транзит", производя разворот на улице Союзной, сбил водителя мопеда. В результате ДТП водитель мопеда с ранением был госпитализирован в ГКБ №4 г. Курска.

 

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