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В Курск съедут лучшие атлеты мира

Сегодня, 09:46
В Курск съедут лучшие атлеты мира
В Курске с 11 по 13 августа в спорткомплексе ЮЗГУ пройдёт одно из самых знаковых событий в сфере силовых видов спорта этого года. В наш город съедутся участники Кубка мира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу. В турнире заявлено более 500 сильнейших атлетов из России, Индии, Египта, Беларуси, Украины, Эстонии, Монголии, Ирана и других стран. Они будут соревноваться на самом современном профессиональном оборудовании, которое предоставил атлетический клуб «НОСОРОГ». Начало каждого дня соревнований - в 9.00, вход свободный.

 

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