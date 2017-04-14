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В Курской области мотоциклист попал под поезд и погиб до приезда скорой

Сегодня, 11:03
В Курской области мотоциклист попал под поезд и погиб до приезда скорой
Накануне в Курской области произошла авария, в которой погиб мотоциклист. По информации регионального МЧС, трагические события разворачивались  8 августа около 6 часов вечера  недалеко от поселка имени Ленина Советского района. На железнодорожный переезд на мотоцикле "Орион" выехал 29-летний мужчина, который пренебрёг запрещающим сигналом светофора. Железный конь попал под тепловоз, двигавшийся в сторону Курска. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и, не дождавшись скорой, скончался. 

 

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