В Курске открылись «Парки чтения»

«Летние парки чтения» вновь приглашают курян и гостей города. Сегодня в 5 вечера в парке Героев Гражданской войны, или Бородино, как его называют в простонародье, стартует эколого-краеведческий вечер «По страницам Красной книги». Собравшиеся узнают много нового и интересного о растениях и животных, которых в Курском крае становится всё меньше. Юных курян ждут экологические конкурсы и викторины. И всё же основная часть встречи будет посвящена работе Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. А завтра в 17.00 в сквере на площади Рокоссовского для участников «Летнего парка чтения» устроят спортивный марафон «Спорт любить – сильным быть». Командные конкурсы, подвижные эстафеты, спортивные игры, - всё это заявлено в программе. Кроме того, в фотозоне «Пьедестал почета» каждый сможет побыть на месте чемпиона и даже предоставить друзьям фотоотчёт. Организаторы отмечают, что встречи в «Летних парках чтения» состоятся в любую погоду, лишь бы не было дождя.