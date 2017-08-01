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«Орленок» принимает активистов РДШ

Сегодня, 11:52
«Орленок» принимает активистов РДШ
С 9 по 29 августа 260 школьников станут участниками профильной смены детского актива регионального отделения  Российского движения школьников. Ребята соберутся на базе оздоровительно-досугового центра детей и молодежи «Орленок». Участников смены ожидает насыщенная программа: встречи с выдающимися  курянами, мастер-классы, квесты, дискуссии, спортивные соревнования, интеллектуальные шоу, конкурс лидеров первичных организаций РДШ, школьный фестиваль юмора, фестиваль детского кино и многое другое. Каждый день смены будет посвящен одному из четырех направлений деятельности РДШ: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».  Торжественное открытие смены состоится завтра в 17.00. 

 

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