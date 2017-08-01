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Я тебя породил, я тебя и убью: курянин чуть ли не задушил сына

Сегодня, 12:12
Я тебя породил, я тебя и убью: курянин чуть ли не задушил сына
В Суджанском районе 50-летний мужчина пытался задушить собственного сына. Как рассказали в Следственном комитете, вечером 28 июля, пьяный отец начал учить уму-разуму 17-летнего отпрыска и всячески выказывать недовольства: мол, тот не помогает ему по хозяйству. От слов отец перешёл к действия:  он набросился на несовершеннолетнего сына и стал его душить. Не стесняясь, мужчина произносил вслух, что намерен лишить своего ребёнка жизни. От неминуемой гибели парня спасла мать. К счастью, она вовремя подоспела и обратилась в правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

 

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