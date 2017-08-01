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Специалисты Курскэнерго продолжают бороться с распространением «заряженных» счетчиков

Сегодня, 12:29
Специалисты Курскэнерго продолжают бороться с распространением «заряженных» счетчиков
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по предотвращению использования недобросовестными потребителями «заряженных» счетчиков, магнитов и других устройств, способных искажать фактическое потребление электрической энергии.
Специалисты отдела безопасности филиала регулярно проводят мониторинг сети Интернет, выявляя сайты, которые распространяют информацию о данных приборах. В первом полугодии 2017 года энергетиками  было обнаружено порядка 20 таких сетевых ресурсов. Курскэнерго инициировало обращение в прокуратуру Курской области об их блокировке и привлечении к ответственности лиц, занимающихся распространением устройств, используемых для искажения показаний приборов учета.
Энергетики напоминают, что самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет как административную, так и уголовную ответственность (ст. 165 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы).
Следует помнить и о том, что похитители электроэнергии наносят ущерб добросовестным потребителям, подвергая их жизнь и здоровье опасности. Несанкционированные подключения являются причиной перепадов напряжения сети, и как следствие, могут вызвать замыкания, которые нередко становятся причиной пожаров. 

Курскэнерго просит жителей Курской области сообщать о случаях несанкционированного подключения к сетям. Сделать это можно, обратившись в любой район электрических сетей филиала, либо по телефону круглосуточной бесплатной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный).

 

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