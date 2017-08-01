МРСК Центра в первом полугодии подключила к сетям ряд крупных и значимых объектов в регионах ЦФО

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям в первом полугодии 2017 года. В этот период компания подключила к электросетям целый ряд объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа).

Большие объемы работ проделаны в части выдачи мощности предприятиям агропрома. В Тамбовской области МРСК Центра завершила масштабный проект по созданию электросетевой инфраструктуры для самых крупных в Центральном федеральном округе предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы, созданных на базе ООО «Тамбовская индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Работы велись в рамках подписанного в 2015 году концессионного соглашения между МРСК Центра и администрацией Тамбовской области, ставшего первым примером государственно-частного партнерства в электросетевом комплексе. Комплекс «Тамбовская индейка» производственной мощностью 50 тысяч тонн мяса индейки в год включает инкубатор на 5,6 миллиона яиц годовой закладки, четыре площадки доращивания, девять площадок откорма, комбикормовый завод мощностью 180 тысяч тонн в год, элеватор мощностью 90 тысяч тонн, цех переработки. Для его электроснабжения энергетики построили 180 км линий электропередачи 6-10 кВ и 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВсуммарной мощностью 33,7 МВА. Основная часть объектов комплекса уже подключена к сетям, один объект – площадка откорма № 9 - будет подключен по мере завершения строительства, запланированного на конец 2017 года. Для обеспечения выдачи мощности Токаревской птицефабрики производительностью 150 тысяч тонн мяса птицы МРСК Центра была построена и в 2016 году введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ «Фабричная».

Также специалисты тамбовского филиала МРСК Центра в первом полугодии осуществили технологическое присоединение первой очереди комплекса по выращиванию и производству рыбы «Тамбовский осетр». Для этого была построена линия электропередачи, соединившая объект с подстанцией 35/10 кВ «Горельская». «Тамбовский осетр» - первый в области комплекс по разведению осетровых рыб. Он входит в число приоритетных проектов АПК региона, который пока за счет местных производителей обеспечивает лишь порядка 20% своих потребностей в рыбной продукции. Планируется, что в итоге здесь будет налажен полный цикл производства: от выращивания икры до производства 50 тонн товарной рыбы в год.

Целый ряд производственных площадок АПК МРСК Центра подключила к сетям и в Липецкой области. В их числе - комплекс подготовки и хранения семенного фонда производительностью до 20 тысяч тонн в год ООО «Семенные Глобальные Технологии». На предприятии, пуск которого запланирован на осень 2017 года, будут готовиться семена сои и гороха высокого качества, кроме того здесь планируют обрабатывать масленичные культуры. Продукция будет реализовываться в России и за рубежом. Также энергетики липецкого филиала МРСК Центра обеспечили в первом полугодии выдачу мощности птицеводческой ферме по выращиванию индейки мощностью 50 000 голов в год ООО «Кривец-птица», поставляющей свою продукцию в регионы ЦФО, овощехранилищу производителя зерновых и овощей ООО «АгроРегион» и откормочной фермеООО "Черкизово-свиноводство".

В Белгородской области компания обеспечила техприсоединение тепличного комплекса «Ермак» в Чернянском районе проектной мощностью до 120 тонн овощей, 6 млн цветов и 10 тонн ягод в год, площадки по откорму и двух репродукторов ООО «Белгородская свинина» в Прохоровском районе, одиннадцати корпусов напольного содержания птицы «Белгранкорм» в Белгородском районе. В Тверской области к сетям присоединены свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом на 270 тысяч свиней в год и скотобойня с холодильниками ООО «Коралл» вБежецком районе, а также сооружение биологической очистки сточных вод АО племзавод "Заволжское", входящего в Топ-25 крупнейших свиноводческих хозяйств России. В Смоленской области – объекты животноводческого ЗАО «Тропарево» (входит в ГК «Останкино»).

Курский филиал МРСК Центра подключил к сетям комплекс по выращиванию шампиньонов ООО «Грибная радуга». Мощность предприятия заявлена на уровне 4 тыс. тонн грибов в год, в дальнейшем ее планируется довести до 12 тысяч тонн в год, что позволит ему занять лидирующие позиции на отечественном рынке грибной продукции.

Значимый вклад внесла компания в первом полугодии и в реализацию проектов в сфере жилищного строительства, а также в обеспечение регионов социальной и коммунальной инфраструктурой. Липецкий филиал МРСК Центра присоединил к сетям шесть многоэтажных домов в новом микрорайоне «Елецкий» в Липецке, детский сад в микрорайоне «Университетский» областного центра и Досуговый центр культуры в Добровском районе. Филиал «Костромаэнерго» - два многоквартирных жилых дома, возведенных в Мантуровской районе по региональной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», и детский спортивный комплекс в Костроме.

Специалисты «Ярэнерго» обеспечили электроэнергией три многоэтажных дома, жилой комплекс в микрорайоне №5 «Сокол» и многофункциональный центр с бассейном в Заволжском районе (все - в Ярославле), спальный корпус с очистными сооружениями Кривецкого специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мышкинском районе и универсальный спортивный стадион в поселке Щедрино. Их брянские коллеги – очистные сооружения в Брянском районе.

Энергетики тверского филиала МРСК Центра повысили надежность электроснабжения Центра Космической Связи (ЦКС) «Дубна» — крупнейшей станции космической связи в России. Для подключения к сетям резервного источника питания ЦКС они построили около 13 километров воздушных линий 10 кВ.

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.



