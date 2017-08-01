12 августа пройдет день памяти экипажа подводного крейсера «Курск»

Уже семнадцатый год 12 августа в Курске отмечают как день памяти экипажа подводного крейсера, названного в честь нашего города. Он затонул 12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря. Весь экипаж АПРК «Курск» — 118 человек – погиб. Жители нашего города чтут память героев-подводников. По количеству жертв эта трагедия стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота: в 1962 году, при взрыве боезапаса на подлодке Б-37 погибли 122 человека.

Подлодку «Курск» с нашим городом связывало не только название. Лучшие представители курской молодежи несли на АПРК срочную службу, чем по праву гордились их близкие и друзья. Город шефствовал над крейсером, шефы и подшефные не раз бывали друг у друга в гостях. 12 августа 2000 года все оборвалось. Двенадцать членов героического экипажа подлодки нашли свою последнюю «пристань» в Курске. К 17-летию трагедии в Баренцевом море в Курске пройдёт ряд мероприятий, организованных городским управлением культуры. Мэрия приглашает курян стать участниками мероприятий, посвященных памяти погибшего при исполнении воинского долга экипажа атомного подводного крейсера «Курск».



