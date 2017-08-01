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В Курске в День художника открыли памятный знак Малевичу

Сегодня, 20:36
В Курске в День художника открыли памятный знак Малевичу
Сегодня, 9 августа, в Курске отмечают общепланетарный День художника. Более 20 лет назад праздник учредил местный галерист Олег Радин, и теперь об этой дате знают далеко за пределами региона.У курян есть своя традиция: каждый год 9 августа перед галереей «АЯ» появляется новая скульптурная композиция. В этот раз торжественно открыли памятный знак основоположнику супрематизма Казимиру Малевичу.«Все наши памятники временные, — замечает Олег Радин. — Но если он придется по вкусу курянам, если общественность проголосует, мы сделаем его постоянным». Казимира Малевича многое связывает с Курском. На заре своей творческой карьеры будущий художник с мировым именем прожил в нашем городе более 10 лет, а затем возвращался для организации выставок. Но ни в одном официальном путеводителе по городу эти факты не упоминаются. Радин много лет пытается устранить эту несправедливость. В планах художника — создать особый экскурсионный маршрут «Квартал Малевича». В День художника курян ждали и другие сюрпризы. В галерее «АЯ» открылась выставка «Спектральный анализ», состоящая в основном из работ совсем юных мастеров.

 

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