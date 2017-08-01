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16-летнему курянину может грозить до двух лет лишения свободы за кражу мотоцикла

Сегодня, 20:37
16-летнему курянину может грозить до двух лет лишения свободы за кражу мотоцикла
Курянин обнаружил поломку в мотоцикле и, оставив транспортное средство у ворот, отправился домой. Ночью 16-летний подросток заметил его и решил, воспользовавшись случаем, угнать. Завести мотоцикл не удалось, тогда юный нарушитель просто откатил его к собственному домовладению и спрятал в саду. Как он думал, там никто ничего искать не будет. Однако, как пишет Newauto46.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, преступление быстро раскрыли. Личность подозреваемого в угоне установили также сразу. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и при не самом лучшем раскладе подростку может грозить до двух лет лишения свободы.

 

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