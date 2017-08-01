поиск по сайту
 

«Авангард» на выезде сыграл вничью с «Химками»

Вчера, 21:05
«Авангард» на выезде сыграл вничью с «Химками»
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле курский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.Ключевые моменты игры пришлись на конец первого тайма и начало второй половины встречи. На 43-й минуте точный удар Марата Шогенова с пенальти помог нашей команде открыть счёт в матче, однако гол Ильи Кузьмичёва на 47-й минуте позволил «Химкам» сравнять. Таким образом, «Химки» с 10-ю очками располагаются на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» с 7-ю находится на 16-й строчке.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама