«Авангард» на выезде сыграл вничью с «Химками»

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле курский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:1.Ключевые моменты игры пришлись на конец первого тайма и начало второй половины встречи. На 43-й минуте точный удар Марата Шогенова с пенальти помог нашей команде открыть счёт в матче, однако гол Ильи Кузьмичёва на 47-й минуте позволил «Химкам» сравнять. Таким образом, «Химки» с 10-ю очками располагаются на десятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Авангард» с 7-ю находится на 16-й строчке.