Избирком обнародовал списки лидеров кандидатов в Горсобрание
Сегодня, 08:32
10 сентября, в России пройдёт единый день голосования. В Курской области в этот день пройдут выборы в муниципальные органы власти. В том числе куряне выберут депутатов в Городское собрание. Избирательная комиссия обнародовала списки лидеров партий. В «Единой России» лидируют председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области Алла Чертова, гендиректор ООО «Версаль» и сопредседатель регионального отделения ОНФ Геннадий Баев и заведующая детсадом №98 и депутат Курской областной думы Надежда Пономарева. В КПРФ – это два помощника депутатов Курской областной Думы Светлана Канунникова и Алексей Бобовников, а также Валерий Гущин из Москвы, главный экономист ООО «Лига Элит». У ЛДПР список традиционно возглавляет главный либерал-демократ страны Владимир Жириновский, депутат Госдумы, также в тройку вошли Владимир Федоров, депутат Курской облдумы, и Алексей Томанов, специалист филиала страховой компании «Южурал-Аско», депутат Горсобрания. В списке «Справедливой России» лидера только два: депутат Курской облдумы Александр Четвериков и индивидуальный предприниматель Артем Выскребенцев. Также два человека включены в общий список партии «Зеленые»: директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова и зампредседателя экологического движения «Кедр», москвичка Ирина Семина. Среди «Коммунистов России», тройку лидеров составили Артем Вакарев, инспектор Крупецкого поста Курской таможни, Чермен Хугаев из Москвы, референт организации «ВЛКСМ», и столичный пенсионер Юрий Пимкин. Добавим, уже с 12 августа начинается агитационный период в СМИ.