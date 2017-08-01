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В Курске из окна коттеджа выпал 4-летний ребёнок

Сегодня, 09:13
В Курске из окна коттеджа выпал 4-летний ребёнок
В Курске из окна 2-го этажа частного дома выпал 4-летний ребёнок. ЧП случилось вечером 4 августа. По данному факту организована доследственная проверка. Установлено, что малыш находился в одной из комнат дома на 2-м этаже, а его мама – во дворе, в это время её старший сын позвал на помощь. Курянка побежала за здание, где увидела младшего ребёнка, лежавшего на траве. Женщина вызвала «скорую». Медики диагностировали у пострадавшего малыша перелом. С травмой мальчика госпитализировали. Следователи в очередной раз напоминают родителям и родственникам маленьких детей о необходимости постоянного контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.

 

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