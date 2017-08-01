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В Курской области в аварии погибла 17-летняя девушка

Сегодня, 10:28
В Курской области в аварии погибла 17-летняя девушка
Сегодня около шести часов утра в Медвенском районе Курской области произошла авария, в которой погибла несовершеннолетняя девушка. ДТП случилось в деревне Губановка на 16-м километре автодороги «М2-Крым — хутор Полный». По  информации  региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель, управлявший автомобилем «Нива Шевроле»,  не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась. В салоне находились три пассажира. В результате одна из них – 17-летняя девушка – погибла на месте. Остальные пострадавшие – сам водитель, а также ехавшие с ним 25-летний парень и 18-летняя девушка с травмами доставлены в больницу.

 

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