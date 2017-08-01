Специалисты Курскэнерго в первом полугодии отремонтировали более 1600 км линий электропередачи

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги выполнения ремонтной программы за 6 месяцев 2017 года. За указанный период специалисты Курскэнерго отремонтировали 249,3 км воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и свыше 1,35 тысяч км линий напряжением 10-0,4 кВ. В рамках этой работы заменено порядка 162,3 км провода, установлено 1 995 новых опор и 10 190 изоляторов. Завершен капитальный ремонт двух подстанций напряжением 35 кВ: «Белица», являющейся ключевым источником электроснабжения социальной инфраструктуры села Белица Беловского района, и «Оросительная», питающей водонапорные скважины населенных пунктов Курского района. Отремонтированы 211 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности расчищено более 615 га трасс воздушных линий. В общей сложности в рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Курскэнерго планируют провести комплексный ремонт 23 подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 416 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и порядка 2 509 км линий электропередачи 0,4–110 кВ; расчистить 850,1 га просек воздушных линий. На эти цели будет направлено свыше 217 млн. 730 тыс. рублей. Завершить основные мероприятия ремонтной программы энергетики планируют до конца сентября этого года.