Сбербанк поддержал «Небосвод Белогорья»

10 августа 2017 года, г. Воронеж. Трехдневный V Межрегиональный патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» собрал гостей из самых разных регионов страны. В родном городе Белгороде он уже стал традиционным. На протяжении трех лет фестиваль поддерживает Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк.
В программе мероприятий центральное место, конечно же, заняли полеты на аэростатах, но этим программа не ограничилась. Зрители смогли увидеть показательные полеты парамоторов и паратрайков, дельталетов, самолетов Ан-2 и Як-12А, прыжки парашютистов.
Фестиваль проходил на трех площадках – в самом городе, в поселке Дубовое и на Прохоровском поле. Это место особенно значимо для белгородцев, ведь здесь состоялось легендарное танковое сражение на Курской дуге. К тому же один из дней фестиваля совпал с Днем города и датой его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
- Прохоровка идеально подходит для проведения таких мероприятий, - рассказывает руководитель фестиваля «Небосвод Белогорья» Вадим Радченко. – С каждым годом фестиваль развивается, участников становится все больше. Но воздухоплавательный спорт очень затратный, поэтому мы искренне благодарны нашим партнерам и спонсорам.
По словам организаторов, есть и конкретные планы по развитию фестиваля – например, возродить аэропарад, который был очень популярен в советские годы.
- Фестиваль воздушных шаров уже стал для нас особой душевной традицией, - поделился впечатлениями житель города Денис Щербинин, - это событие все с нетерпением ждут - и те, кто решились на полеты, и те, кто просто пришли посмотреть на яркое шоу.
Завершился фестиваль на Прохоровке уникальным по красоте шоу – ночным свечением аэростатов и салютом.