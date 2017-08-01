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У водителя «Пежо» - участника ДТП с шестью погибшими в Щетинке не было прав

Сегодня, 12:09
У водителя «Пежо» - участника ДТП с шестью погибшими в Щетинке не было прав
Появились новые подробности аварию в поселке Щетинка Курского района.  Стало известно, что водитель «Пежо», в салоне которого находились десять человек, не имел права управления транспортным средством. Об этом сегодня на встрече, посвященной безопасности дорожного движения в регионе, рассказал начальник следственного управления УМВД по Курской области Сергей Андреев. Он также добавил , что водитель вышел из комы, его перевели в общую палату, но, по словам медиков, с ним пока нельзя проводить следственные действия. Руководитель следствия опроверг информацию о том, что курянин в момент аварии был пьян. В то же время он подчеркнул, ссылаясь на экспертов, что «Пежо» не имело технических неисправностей. Официальное заключение по техническому состоянию будет готово в ближайшее время. Напомним, страшная авария произошла 19 июля. В результате погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Все они - пассажиры переполненного  «Пежо». По факту ДТП заведено уголовное дело. Расследование продолжается.  

 

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