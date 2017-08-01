В Курске дети не могут попасть на прием к стоматологу

Представители Общероссийского народного фронта в Курской области побывали в шести поликлиниках Курска и пришли к выводу о недоступности медицинских услуг. В частности, в детской стоматологической поликлинике. Для рейда активисты выбрали поликлиники, на которые куряне неоднократно жаловались, в том числе, в СМИ и социальных сетях. Больше всего нареканий в адрес городской детской стоматологической поликлиники в Курске, куда невозможно попасть на прием. Накануне рейда общественники попытались записаться к врачам стоматологической поликлиники через портал госуслуг. Ни к терапевтам, ни к узким специалистам талонов не было. На следующий день в 5 утра около поликлиники уже дежурили несколько родителей. К 7 часам, когда начинается выдача талонов по «живой» очереди, около регистратуры собрались более 30 человек. Всего поликлиника выдает 24 талона в день на первичный прием: восемь талонов в день – через сайт госуслуг, четыре талона – по предварительной записи, 12 талонов – через регистратуру. Медучреждение обслуживает не только детей из Курска, но и из районов области - таких пациентов коло 45%. Активисты ОНФ пришли к выводу: даже личный визит в учреждение не гарантирует, что ребенок попадет к стоматологу-терапевту. Ортодонтов в поликлинике хватает. Однако площадь помещения стоматологической поликлиники не позволяет увеличить количество рабочих мест. Здание находится в приспособленном помещении. Из-за этого там не созданы и условия для маломобильных групп населения. В поликлинике нет даже кабинета для стерилизации инструментария – все площади отданы врачам. Даже услуги автоклавирования детская стоматология закупает.

Однако, несмотря на все сложности в работе поликлиники, качество услуг здесь приемлемое, отмечают активисты ОНФ. Оборудование здесь современное и нет платных услуг. Еще одна положительная практика медучреждения – развитие школьных стоматологических кабинетов. За 10 лет их открыто 13, еще два появятся в этом году. Они также оборудованы за счет поликлиники. По мнению экспертов ОНФ региону нужен новый детский стоматологический центр. Здание уже выделено. В 2013 году из бюджета на проект по его расширению потрачено 500 тысяч рублей. Обсудить проблему и попытаться найти решение активисты намерены в ходе круглого стола с участием представителей власти.