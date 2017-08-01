Инвесторы бегут в российские частные банки

Шумиха вокруг крупнейших частных банков РФ набирает обороты. Инвесторы же и не думают продавать облигации этих финансовых организаций.
Основное внимание в последнее время было приковано к банкам с отозванной лицензией. Конечно, вокруг них всегда ходило много слухов, о бедственном положении, о махинациях. Конечно, возникает вопрос о том, насколько устойчива банковская система в целом. Внимание, безусловно, приковано к так называемому крупняку. При этом следует помнить, что на 10 банков приходится 60% всей системы. Это так называемые систему-образующие банки. Что это означает на практике: отнюдь не привилегии, а наоборот – дополнительные обязательства. К таким банкам применяются повышенные нормативы, которые они обязаны исполнять неукоснительно. А значит быть эффективнее, прибыльнее, устойчивее.
И, кстати, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на прошлой неделе успокоил общественность, сказав, что отзыва лицензий у крупнейших банков не будет, это еще не гарантия того, что так на самом деле и произойдет.
«Несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков», – заявил первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин в интервью ТАСС.
Именно поэтому евробонды крупняка, например "Промсвязьбанка" банка" в текущем квартале демонстрируют позитивную динамику и привлекают инвесторов.
Банк, кстати, имеет высокие кредитные рейтинги, присвоенные как российским, так и международными рейтинговыми агентствами. А кредитный рейтинг Промсвязьбанка от Эксперт РА на одну ступень выше, чем минимальные требования к рейтингам банков, установленные Правительством России для размещения на депозиты средств федерального бюджета, а также на одну ступень выше, чем требования к рейтингам банков при размещении пенсионных накоплений НПФ, вступившие в силу с 14 июля 2017 г., что свидетельствует о высоком уровне финансовой надежности Промсвязьбанка.
Неудивительно, что на бумаги банка была значительная переподписка. Так что инвесторы действительно бегут, только не от российских частных банков, а в них.