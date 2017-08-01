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Специалисты МРСК Центра в первом полугодии пресекли около 6 тысяч случаев энерговоровств

Сегодня, 16:04
Специалисты МРСК Центра в первом полугодии пресекли около 6 тысяч случаев энерговоровств

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации мероприятий по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за шесть месяцев 2017 года. В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено 5925  фактов незаконного потребления электрической энергии.Особое внимание в ходе рейдов уделялось работе с потребителями, уличенными ранее в незаконном энергопотреблении. Их проверку предваряли тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах в ряде случаев привлекались сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России. МРСК Центра намерена последовательно добиваться от недобросовестных потребителей возмещения ущерба. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.

 

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