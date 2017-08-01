В Курске отметят День физкультурника

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году праздновать будут 12 августа. В мэрии Курска сообщили, что в областном центре запланирован ряд мероприятий, приуроченных к Дню физкультурника. Так, 12 августа, в 9.30, в парке им. 50-летия ВЛКСМ, он же Боева дача , пройдет чествование лучших представителей физкультуры и спорта Курска; в 10.00, состоится легкоатлетический кросс, а в 11.00 межрегиональный блиц-турнир по футболу среди мальчиков 2007 г.р. посвященный Дню физкультурника.



