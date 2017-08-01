Курские спасатели вытащили упавшую в воду нетрезвую девушку

Курские спасатели дежурившие возле лодочной станции на рекей Сейм, вытащили из воды утопающую. О том, что в воде оказалась нетрезвая девушка, спасателям сообщил прохожий. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Курской области, мужчина рассказал спасателям, что на противоположном берегу отдыхает компания молодых людей с алкоголем. В какой-то момент девушка отделилась от компании и прямо в одежде упала в воду. Она все же смогла выбраться, но невольный свидетель забеспокоился, как бы не случилось беды. Спасатели незамедлительно на лодке выдвинулись к месту «пикника» и действительно на противоположном берегу, заметили ту самую девушку, которая повторно решила охладиться, но в этот раз уже не смогла самостоятельно выбраться из воды. Место не было оборудовано для организованного отдыха, весь берег зарос камышом, а дно было достаточно илистым. К тому же, девушка была нетрезва, а спутники даже не заметили ее исчезновения. Спасенная курянка, к счастью, не получила никаких травм и в медицинской помощи не нуждалась, хотя и нахлебалась речной воды. На следующий день женщина пришла к спасателям и поблагодарила их. По статистике большая часть погибших на водоемах находилась в состоянии алкогольного опьянения. В Курской области работает 18 общественных спасательных постов ВОСВОД в местах, где официальные пляжи не открыты, но пользуются популярностью у населения.