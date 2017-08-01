Юная курянка, балуясь со спичками, сожгла родительский дом

Накануне днем в 12.45 в «Службу спасения-112» Курской области поступило сообщение о том, что горит частный дом в селе Красная Долина Касторенского района. На место выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей. Загорание было ликвидировано за несколько минут. Но жилое строение размером 6 на 12 метров фактически оказалось уничтожено огнем. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в доме проживала семья из четырех человек, к счастью, никто не пострадал. После уточнения всех деталей ЧП выяснилось, что в доме находилась 7-летняя девочка. Малышка нашла спички и, играя с ними, стала поджигать занавески. Они сгорели, в этот момент юная курянка покинула дом и отправилась к матери, работающей неподалеку. Взрослые узнали о пожаре, когда в доме уже пылали вещи, мебель, огонь перекинулся в другие комнаты. Дом в итоге сожжен почти дотла. Погорельцы проживают у родственников.