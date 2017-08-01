Курские строители отмечают профессиональный праздник

Сегодня во Дворце молодежи чествовали работников и ветеранов строительной отрасли. Их тепло поздравил губернатор Александр Михайлов. Он отметил огромный вклад тружеников стройиндустрии в развитие региона. На протяжении многих лет строительный комплекс играет ключевую роль в экономике области. Безусловным приоритетом является строительство объектов образования, здравоохранения, современного жилья, дорог и других объектов, которые способствуют повышению качества жизни населения области. В 2016 введено в эксплуатацию 587 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 103,4 % к уровню 2015 года. При этом 73 % составляет жилье экономкласса. По темпам роста жилищного строительства, которые превышают уровень Центрального федерального округа и в целом Российской Федерации, область находится на восьмом месте в ЦФО.