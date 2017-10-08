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"Инвента" встретится со "Спартой", а "Динамо" с одноклубницами из Новосибирска

8 октября 2017
Сегодня оба курских клуба женской Премьер-лиги проведут свои матчи на выезде. Первыми встречу в Новосибирске проведут баскетболистки "Динамо", которые на днях завоевали Суперкубок Европы, одолев турецкий "Якин Догу". В 10 утра они сыграют с местными одноклубницами. Напомним, в стартовом матче сезона курская команда легко победила "Казаночку". В 16 часов "Инвента" встретится в Видном со "Спартой". Новичок Премьер-лиги в первом матче чемпионата России уступил на своей площадке УГМК.    

 

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