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Зоозащитники рассказали о расчлененных животных на Северо-Западе Курска

Вчера, 08:10
Зоозащитники рассказали о расчлененных животных на Северо-Западе Курска
В одном из дворов Курска нашли более десяти тел расчлененных котят и щенков. Женщина, которая стала свидетелем страшного зрелища, регулярно приходила в этот двор, чтобы подкармливать выброшенных на произвол судьбы животных. Но вместо четвероногих друзей она нашла их расчлененные тела. Версия о том, что их загрызли собаки, была практически сразу отвергнута. Как пишет в соцсетях курянка, все раны были колотые, а повсюду кровь. От жуткой расправы спаслись лишь два щенка. Зоозощитники намерены написать заявление в полицию. Для двух выживших щенков сейчас ищут хозяев.

 

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