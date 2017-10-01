В Курске закрасили около 500 надписей с рекламой наркотиков

В Курске прошли массовые рейды в рамках антинаркотической акции «Чистый город». Активисты закрашивали надписи, содержащие рекламу наркотических веществ. В 17 рейдах приняли участие студенты ЮЗГУ, КГУ, Академии государственной и муниципальной службы, члены организации «Киберпатруль». Волонтёры ликвидировали 493 надписи. Всего с 2014 года уничтожено почти 2 тысячи таких надписей. Если вы обнаружили надписи с рекламой наркотиков, сообщите об этом в полицию по телефонам: 36-15-49 и 36-15-31. Или же если есть возможность, устраните надписи самостоятельно.



