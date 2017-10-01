Сбербанк начинает предоставлять облачные сервисы Microsoft

ПАО Сбербанк и компания Microsoft в России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает объединение усилий, компетенций и экспертизы партнеров для того, чтобы Сбербанк мог предложить российскому рынку широкий ассортимент облачных сервисов. В рамках подписанного документа одна из крупнейших кредитных организаций страны будет предоставлять облачные услуги Microsoft.

Сбербанк предложит российским компаниям более 80 облачных услуг Microsoft. Так, на данный момент сегмент малого и среднего бизнеса уже может воспользоваться сервисом SberOffice на базе Office 365, который включает офисные программы (Excel, Word, Outlook и др), продвинутые средства коммуникации и совместной работы (Skype для бизнеса, SharePoint, Teams), инструменты аналитики (Power BI), а также приложения, позволяющие автоматизировать обычные бизнес-процессы небольших компаний сферы услуг (StaffHub и Bookings).

Облачные сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны для 1,4 млн клиентов банка из различных индустрий и других российских компаний, в том числе:

- сервисы по распознаванию лиц и эмоций, которые, например, можно использовать для авторизации, а также для оценки удовлетворенности посетителей торговой сети,

- инструменты для работы с большими данными и интернетом вещей,

- сервисы мониторинга и защиты информации – в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре,

- инструменты управления гибридными и гетерогенными средами ( Инфраструктура, построенная на технологиях различных вендоров, содержащая как открытые, так и проприетарные платформы, а также публичные облака различных поставщиков ) и многое другое.

Клиенты смогут выбрать те облачные сервисы, предоставляемые Сбербанком, которые отвечают запросам их бизнеса.



